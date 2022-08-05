"Он никогда не сможет воспроизвести Российскую империю в Киеве, Львове или Одессе": историк объяснил, почему Путину не выиграть войну

Глава Кремля Владимир Путин никогда не сможет воссоздать Российскую империю в Киеве, Львове или Одессе, потому что этого не хочет украинский народ.

Даже если российская армия и завоюет какой-то город, то военная цель – уничтожение украинской нации – недостижима, ибо "это – только фантазии Путина".

Такое мнение высказал израильский историк и писатель Юваль Ной Харари на YouTube канале "Зыгарь".

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"Целью войны было уничтожение украинского народа. Путин вбил себе в голову, что украинской нации на самом деле не существует. Он сам придумал, что украинцы хотят быть частью РФ, но есть только "маленькая банда нацистов во главе с евреем, которая мешает этому"... И в этом он полностью потерпел неудачу. Это не получилось. И даже если он будет иметь определенные успехи, завоюет какой-то город или область, самая военная цель недостижима, потому что она создана из фантазий", — отметил израильский историк.

Историк подчеркнул, что Путин, развязавший войну и чья армия убивает украинцев, на нескольких будущих поколений сделал врагами россиян и украинцев.

"Очевидно, что украинцы не хотят быть частью Российской Федерации. Это то, что Путину никогда не изменить. Так что мечту создать Российскую империю в границах (СССР — ред.) ему не осуществить. Если в истории и должно появиться имя, которое будет вписано в свидетельство о "смерти" РФ, то это будет не имя Михаила Горбачева, а Владимира Путина. Именно он уничтожил все шансы на воспроизводство Российской империи. Теперь Путин собственными усилиями делает врага на следующие поколения. Он добивается тем или иным соглашением, чтобы Украина не смогла стать частью РФ. И в этом смысле он уже проиграл войну, даже если он еще имеет военную силу, чтобы завоевать часть украинской территории", — считает он.

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