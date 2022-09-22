Нужен ФСБ: в СБУ и ГУР рассказали, зачем Россия обменяла Медведчука и как его могут использовать

Россия обменяла Виктора Медведчука, потому что именно через него шло финансирование агентурных сетей РФ в Украине.

Политик, подозреваемый в государственной измене, сейчас нужен ФСБ.

Об этом 22 сентября во время брифинга сказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Медведчук на данном этапе больше всего нужен ФСБ, а не кому-то конкретному. Потому что через это лицо напрямую шло финансирование многих агентурных сетей в Украине. Через него финансировали должностных лиц. Это — средство влияния и отмывания средств. И это и есть основная причина, почему при нем боролись", — сказал Буданов.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Медведчук сам подписал заявление и согласился на обмен. Сейчас его могут и дальше использовать россияне в своих информационных спецоперациях.

"Медведчук — топовый предатель Украины. Мы все понимаем, что наши недруги из ФСБ и других российских спецслужб проводят специальные информационные операции. По всей вероятности, в будущем они могут использовать Медведчука. Но мы уже должны понимать, где есть фейки и манипуляции", — сказал Малюк.

Он отметил, что допросы Медведчука происходили с видео фиксациями, все, что он мог сказать, он рассказал. В Украине Медведчука будут судить заочно.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина уволила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

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