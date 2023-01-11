Он очень агрессивный деятель: российский социолог рассказал о противостоянии Пригожина с Минобороны РФ

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается конкурировать с Минобороны РФ и другими олигархами за финансирование и так просто не сдастся в этой борьбе за власть.

Об этом в интервью УНИАН рассказал российский социолог и блогер Игорь Эйдман.

Так, по его словам, в борьбу за финансирование военных расходов вступило много людей из путинского окружения, однако Пригожин пытается "продать себя" российскому диктатору как "самого эффективного человека на войне".

"Я думаю, Пригожин так просто не сдастся, он очень агрессивный деятель, ему удалось "продать себя" Путину как едва ли не единственного эффективного человека на войне", — отметил социолог.

Более того, Эйдман подчеркнул, что особая борьба у Пригожина началась с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, который также пытался создать собственную ЧВК. По его словам, именно Пригожин слил координаты пребывания Рогозина в Донецке, где последний и был ранен.

"Сейчас Пригожин там главные куски отгрызает, но другие, какой-нибудь Рогозин думает: "Почему бы мне туда не пристроиться?". Я, кстати, уверен, что координаты Рогозина слил Пригожин, потому что до этого у них была жесточайшая публичная перепалка". Видимо, Пригожин был страшно недоволен, что Рогозин начал тянуть свои озорные ручки к его куску военного пирога, и угрожал ему откровенно в паблике", — рассказал Эйдман.

Напомним, что Пригожин продолжает увеличивать свое влияние в РФ за счет войны в Украине, где на самые горячие направления бросают его наемников. Так, по данным Института изучения войны ISW, основатель ППК "Вагнер" продолжает использовать отчеты об "успехах" своих наемников в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей компании как единственной в РФ эффективной боевой силы.

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