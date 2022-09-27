"Он очень повзрослел": мама 7-летнего малыша, который пол года был без нее в оккупации, рассказала о пережитом сыном

7-летнего ребенка война застала в гостях у бабушки с дедушкой и до освобождения Харьковщины он не видел маму.

В освобожденном селе Липцы обнаружили штаб так называемой народной милиции россиян. В подвальном помещении одного из местных зданий рашисты силой удерживали мирных. Именно в этой деревне пол года прожил 7-летний Максим из Харькова. Погостить к бабушке и дедушке мальчика отвезла мама, потому что на несколько дней должна была уехать по делам, впрочем, началась война, говорится в ТСН.19.30.

Сейчас Мария и Максим не отходят друг от друга. А 23 февраля им впервые за шесть с половиной лет пришлось развестись. «Я ехала во Львов. Я выхожу из поезда и смотрю новостную ленту и пишут, что началась война», — вспоминает Мария.

В это время именно через село Липцы, где женщина оставила на родных сына, россияне вошли в Харьковскую область. С тех пор оттуда можно было уехать только в Россию. «Я искала объезд через третьи страны, но не получалось. Уже в начале мая я решила, что поеду через оккупированные территории. Я нашла перевозчика, мы договорились. И когда этот перевозчик ехал в город, они попали под сильные обстрелы», — рассказывает женщина.

За время разлуки сын повзрослел, говорит мама. В свои 7 лет мальчик понимает, что идет война, а россияне – захватчики. Он говорит такие вещи, которые не каждый взрослый скажет. Например, даже в плане продуктов — он раньше очень такой разборчивый, сейчас он говорит: «Я буду есть все, что дашь, сейчас не время перебирать, не время выпендриваться. Что Бог дал, то я буду есть», — утверждает ребенок.

В первый же день освобождения села от оккупантов правоохранители отвезли мальчика к маме в Харьков, а бабушка с дедушкой остались в Липцах. В настоящее время связь с ними только через письма. "Первую записку, когда я получила, я к середине ночи над ней сидела, плакала", — вспоминает бабушка.

Во время сильных обстрелов, рассказывает женщина, все время думала только о внуке. Когда снаряды летали над домом, успокаивали друг друга, читая сказки.

Сейчас Липцы медленно приходят в себя от оккупации — людям завозят гуманитарную помощь и начинают выдавать пенсии. «На десять килограмм похудел, переживание, конечно. Наелись «русского мира» по самые гланды. Пришли, зацепили, забрали машину, уехали и ничего не сказали», — говорит дедушка мальчика.

"Просто дико, что ночью можно спать спокойно и не стреляют", — добавляет бабушка.

Пока в селе идет зачистка от коллаборантов, ни въехать, ни уехать оттуда нельзя. Впрочем, уже через несколько дней путь откроют, Максим с мамой сразу же отправятся навестить бабушку с дедушкой.

7-летний мальчик пол года прожил в оккупации без родителей

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