"Он по-особому чувствовал, что значит эта война": Зеленский о погибшем журналисте Александре Махове

"Он по-особому чувствовал, что значит эта война": Зеленский о погибшем журналисте Александре Махове

4 мая от обстрелов российских оккупантов погиб известный журналист, Александр Махов.

Медийник всегда работал в самых горячих точках, а в начале полномасштабного вторжения России в Украину пошел воевать на фронт.

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Александр Махов всегда был смелым и с собственной позицией. Журналист всегда делал сильные материалы с фронта.

Александр Махов / Александр Махов / Facebook

"Сегодня начну с истории об одном человеке. Об Александре Махове – известном журналисте. Возможно, видели его комментарии, его сообщения. Он всегда был таким – с собственной позицией. Патриотической и искренней. И всегда без тщеславия. И всегда был среди самых смелых, среди первых, всегда работал в самых горячих точках, старался привезти настоящий материал, сильный материал, 2017-го он первым из украинских журналистов был на нашей станции в Антарктиде, когда пришел коронавирус, он не боялся, с первого дня полномасштабной войны он был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады", — сообщил Зеленский.

Александр Махов был родом из Луганской области, поэтому для него было особенно важно защитить Украину от оккупантов, которые в 2014 году враждебно вторглись в его малую Родину.

Погиб Александр Махов в Харьковской области, в боях под Изюмом, когда защищал страну от захватчиков.

"Сам родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что значит эта война. Сегодня он погиб в Харьковской области, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. Мои искренние соболезнования близким, друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. И мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – добавил Зеленский.

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