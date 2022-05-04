"Он почти готов": украинский генерал считает, что Путин может нанести ядерный удар

"Он почти готов": украинский генерал считает, что Путин может нанести ядерный удар

Президент России Владимир Путин почти готов нажать на "ядерную кнопку", хотя понимает, чем это может обернуться и для государства, и для него лично.

Россия еще в 2014 году решила: если страны НАТО вступятся за Украину, то она применит тактическое ядерное оружие.

Об этом рассказал украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "Украина 24".

"Он почти готов (нажать на красную кнопку – ред.), хотя понимает, что это может очень многим обернуться, причем не только для России. Россия – это такое, он там царствует уже 20 лет, а – непосредственно для его семьи, его детей. Принципиально, — это давление международное, уже принято решение. Путин пошел ва-банк и должен отвечать за это в полной мере", — рассказал Романенко.

Он отметил, что еще в 2014 году Россия решила: если страны НАТО вмешаются и вступятся за Украину, то она применит тактическое ядерное оружие.

"В его (Путина – ред.) голове это есть. Вопрос в том – каким образом это нейтрализовать и предотвратить это. Здесь есть соответствующий прогресс", – заметил генерал-лейтенант.

Он напомнил, что месяц-полтора назад на саммите стран-членов НАТО главной целью было не втянуть Альянс в войну России против Украины, чтобы это не переросло в ядерную войну.

"А теперь они (страны НАТО – ред.) уже набрали силу, научились именно у Украины, поэтому могут отвечать Путину: "У иебя там пугалки есть, мы о них знаем, но ты знай, что мы этого не допустим, и пожалеете ты, твое окружение, твои родственники и в целом государство", – высказал мнение Романенко.

Он также рассказал о своих прогнозах, когда может закончиться война в Украине и наступить мир.

"Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, что есть вопросы, когда наступит перемирие – только об этом мы можем говорить пока. И это, я думаю, произойдет в этом году, (через) два-три месяца, на мой взгляд. А вопрос мира – (мир) может наступить только тогда, когда мы победим с нашими союзниками", – отметил Романенко.

Напомним, накануне глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес заявил, что Путин может использовать ядерное оружие, чтобы "сохранить лицо" на фоне того, что российская армия не имела в войне с Украиной значительных успехов.

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