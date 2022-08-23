"Он подлежит уничтожению": в СНБО сообщили, как Путин может сохранить Крымский мост

Незаконно возведенный Крымский мост подлежит уничтожению, поскольку через него перебрасывается подкрепление для сил войск РФ.
У диктатора РФ Путина есть шанс сохранить Крымский мост, если он выведет свои войска с украинского полуострова.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Wyborcza.
По его словам, если россияне не уйдут из незаконно оккупированного Крыма, Украина "отправит их оттуда".
"Конечно, я уже говорил об этом (что Крымский мост может стать одной из целей ВСУ — Ред.) в марте. Это военный объект, через который перебрасывается подкрепление для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", – пояснил Данилов.
Напомним, израильский майор анонсировал удар по Крымскому мосту.
Как сообщалось, в Крыму случайно сфотографировали средства российского ПВО с точной геолокацией.
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