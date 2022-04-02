"Он понимает, что первый раунд проиграл": Климкин высказался по поводу перспектив Путина

Климкин отмечает, что глава Кремля до сих пор хочет капитуляции Украины.
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что у Владимира Путина пока нет реального желания серьезно говорить с Украиной, однако он понимает, что проиграл первый раунд, так что другого выхода у него не будет.
Об этом он заявил в эфире 24 канала.
"Он понимает, что первый раунд проиграл. Путин будет искать сейчас другое: перегруппировку, новые удары. Понимает он это, хочет признать или нет — все равно ему придется говорить с нами и с Западом", — заметил бывший глава МИД.
По словам Климкина, каждая война, как бы нам сейчас ни было сложно это признать, заканчивается какими-то переговорами.
"Даже с такой страной, как Россия, где царит путинская диктатура, к сожалению, тоже нужно говорить: о вопросах обмена пленными, прекращении огня, коридорах. Ну и о многих других вопросах. Поэтому переговоры нужны", — отметил Климкин.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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