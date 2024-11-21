"Он проверяет вас": Зеленский указал на незначительную реакцию союзников на удар баллистической ракетой по Днепру

Нужно принуждать Россию к настоящему миру, возможен только благодаря силе. В противном случае будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины.

Глава Кремля Владимир Путин признал, что сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, расширению войны, ведь применил новую баллистическую ракету. Однако сильной реакции мира на это нет.

Так сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 21 ноября.

"Путин ударил по нашему городу Днепру – одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение. Северной Корее до войны против Украины – контингента по меньшей мере 11 тысяч солдат", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Путин сделал оба этих шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну.

"Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все другие страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну – совершенно неспровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней", – сказал президент.

Баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что Россия не хочет мира, а Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало новым шагом.

"Мы уже не первый раз применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "Шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее – он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет возобновления мира», – сказал президент.

Также он обратил внимание, что мир не продемонстрировал сильную реакцию на ракетный удар по Украине баллистикой.

"Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его нужно остановить. Если жесткой реакции на Поступки России нет, значит, они видят, что так можно. больные амбиции. Надо реагировать.

Напомним, 21 ноября россияне атаковали Днепр, вероятно, баллистической ракетой средней дальности "Орешник". В то же время глава государства-агрессорки РФ назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием".

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