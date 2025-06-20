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Он спасал жизнь и едва сохранил свою: Россия уничтожила дом одесского пожарного
Дом спасателя из Одессы, Александра Ламекина, разрушен в результате атаки российского беспилотника. Враг ударил по гражданской инфраструктуре.
Пожарный, ежедневно спасающий жизнь других, сам стал жертвой вражеского нападения. Все, что он строил годами, мгновенно превратилось в руины.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Как отметили спасатели, Александр не сдается. Добавляет, что главное это то, что они с женой остались живы. Мужчина продолжает спасать других, параллельно восстанавливая свой дом из пепла.
Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками в ночь пороты 20 июня. Под вражескими ударами находились Одесса, Харьков, Днепропетровская область и Сумская община. Там зафиксированы разрушения и пожары, есть пострадавшие и погибшие.
Ночью в Одессе прогремели сильные взрывы: враг атаковал город по меньшей мере 10 беспилотниками. Российские удары повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, корпуса высших учебных заведений, магазины, газопровод и автомобили.