Он спасал жизнь и едва сохранил свою: Россия уничтожила дом одесского пожарного

Беспилотник уничтожил дом одесского спасателя Александра Ламекина

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Пожарный, ежедневно спасающий жизнь других, сам стал жертвой вражеского нападения. Все, что он строил годами, мгновенно превратилось в руины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как отметили спасатели, Александр не сдается. Добавляет, что главное это то, что они с женой остались живы. Мужчина продолжает спасать других, параллельно восстанавливая свой дом из пепла.

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Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками в ночь пороты 20 июня. Под вражескими ударами находились Одесса, Харьков, Днепропетровская область и Сумская община. Там зафиксированы разрушения и пожары, есть пострадавшие и погибшие.

Ночью в Одессе прогремели сильные взрывы: враг атаковал город по меньшей мере 10 беспилотниками. Российские удары повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, корпуса высших учебных заведений, магазины, газопровод и автомобили.