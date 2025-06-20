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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Он спасал жизнь и едва сохранил свою: Россия уничтожила дом одесского пожарного

Дом спасателя из Одессы, Александра Ламекина, разрушен в результате атаки российского беспилотника. Враг ударил по гражданской инфраструктуре.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Беспилотник уничтожил дом одесского спасателя Александра Ламекина

Беспилотник уничтожил дом одесского спасателя Александра Ламекина

Пожарный, ежедневно спасающий жизнь других, сам стал жертвой вражеского нападения. Все, что он строил годами, мгновенно превратилось в руины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как отметили спасатели, Александр не сдается. Добавляет, что главное это то, что они с женой остались живы. Мужчина продолжает спасать других, параллельно восстанавливая свой дом из пепла.

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками в ночь пороты 20 июня. Под вражескими ударами находились Одесса, Харьков, Днепропетровская область и Сумская община. Там зафиксированы разрушения и пожары, есть пострадавшие и погибшие.

Ночью в Одессе прогремели сильные взрывы: враг атаковал город по меньшей мере 10 беспилотниками. Российские удары повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, корпуса высших учебных заведений, магазины, газопровод и автомобили.

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Дата публикации
Количество просмотров
25
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