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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Он спасал жизни и едва сохранил свою: Россия уничтожила дом одесского пожарного

Дом спасателя из Одессы, Александра Ламекина, разрушен в результате атаки российского беспилотника. Враг ударил по гражданской инфраструктуре.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Беспилотник уничтожил дом одесского спасателя Александра Ламекина

Беспилотник уничтожил дом одесского спасателя Александра Ламекина

Пожарный, ежедневно спасающий жизнь других, сам стал жертвой вражеского нападения. Все, что он строил годами, мгновенно превратилось в руины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как отметили спасатели, Александр не сдается. Добавляет, что главное это то, что они с женой остались живы. Мужчина продолжает спасать других, параллельно восстанавливая свой дом из пепла.

По словам Александра, он никогда не мог подумать, что беда придет и в его дом. В этот день он должен быть на работе, но по семейным обстоятельствам взял выходной.

«У меня была возможность, так сказать, приехать на вызов в свой адрес. Жена разбудила свою сестру. Она спустилась к нам. Начали лететь „шахеды“. Тогда услышали взрывы. На последнем взрыве почувствовали, что „шахед“ был рядом. Я пытался выйти из дома, но дверь уже была открыта. Вышел на улицу и увидел, что разрушен второй этаж», — говорит Александр.

Добавляет, что его соседи начали кричать, потому что увидели утечку газа. Потом к ним приехали спасатели. Александр отмечает, что для женщины это был большой стресс. А сам уверяет, «главное, что живы останетесь».

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками в ночь пороты 20 июня. Под вражескими ударами находились Одесса, Харьков, Днепропетровская область и Сумская община. Там зафиксированы разрушения и пожары, есть пострадавшие и погибшие.

Ночью в Одессе прогремели сильные взрывы: враг атаковал город по меньшей мере 10 беспилотниками. Российские удары повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, корпуса высших учебных заведений, магазины, газопровод и автомобили.

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Дата публикации
Количество просмотров
611
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