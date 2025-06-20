Он спасал жизни и едва сохранил свою: Россия уничтожила дом одесского пожарного

Беспилотник уничтожил дом одесского спасателя Александра Ламекина

Реклама

Пожарный, ежедневно спасающий жизнь других, сам стал жертвой вражеского нападения. Все, что он строил годами, мгновенно превратилось в руины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как отметили спасатели, Александр не сдается. Добавляет, что главное это то, что они с женой остались живы. Мужчина продолжает спасать других, параллельно восстанавливая свой дом из пепла.

Реклама

По словам Александра, он никогда не мог подумать, что беда придет и в его дом. В этот день он должен быть на работе, но по семейным обстоятельствам взял выходной.

«У меня была возможность, так сказать, приехать на вызов в свой адрес. Жена разбудила свою сестру. Она спустилась к нам. Начали лететь „шахеды“. Тогда услышали взрывы. На последнем взрыве почувствовали, что „шахед“ был рядом. Я пытался выйти из дома, но дверь уже была открыта. Вышел на улицу и увидел, что разрушен второй этаж», — говорит Александр.

Добавляет, что его соседи начали кричать, потому что увидели утечку газа. Потом к ним приехали спасатели. Александр отмечает, что для женщины это был большой стресс. А сам уверяет, «главное, что живы останетесь».

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками в ночь пороты 20 июня. Под вражескими ударами находились Одесса, Харьков, Днепропетровская область и Сумская община. Там зафиксированы разрушения и пожары, есть пострадавшие и погибшие.

Реклама

Ночью в Одессе прогремели сильные взрывы: враг атаковал город по меньшей мере 10 беспилотниками. Российские удары повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома, корпуса высших учебных заведений, магазины, газопровод и автомобили.