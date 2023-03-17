"Он зашел слишком далеко": премьер Ирландии не верит в умиротворение Путина

Ирландский премьер-министр считает, что в Украине не будет долговременного мира, если он не будет справедливым.

Умиротворение российского диктатора Владимира Путина не остановит боевые действия в Украине.

Такое мнение высказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в интервью изданию The Irish Times.

Он отметил, что многие люди задают вопрос о том, где может остановиться российский диктатор? "Правда в том, что он остановится там, где мы его остановим. Некоторые призывают к умиротворению. Но Россия уже оккупировала часть Молдовы, уже оккупировала часть Грузии, оккупировала Крым, который является частью Украины", — сказал премьер.

Он отметил, что умиротворение Путина уже не поможет, именно поэтому ставки стали столь высокими.

"Америка, ЕС, свободный мир должны сказать: "Это линия на песке, которую вы пересекли. Вы зашли слишком далеко", — сказал Варадкар.

Также ирландский премьер отметил, что тоже хотел бы, чтобы в Украине наступил мир, но он не будет долговременным, если не будет справедливым.

Варадкар заявил, что Украина должна сохранить свою независимость суверенитет, демократический европейский путь и право на самоопределение.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страны, которые захотят стать посредниками между Украиной и Россией за столом переговоров, имеют, прежде всего, ответственные.

Кроме того, мы ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что "кризис" в Украине "выходит из-под контроля". Поэтому он призвал "как можно скорее" начать процесс мирных переговоров.

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