Он знал о всех зверствах своих военных: генпрокурор объяснил, могут ли Путина судить за геноцид украинцев

Привлечь диктатора РФ Владимира Путина к ответственности за геноцид в Украине будет сложно, поскольку это первый подобный случай в мире.

Офис генпрокурора уже имеет дело о геноциде украинского народа.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин в интервью CBS News.

"У нас в Генпрокуратуре есть дело о геноциде. И мы все время общаемся с международным уголовным судом и прокурором Ханом, поскольку Международный уголовный суд также имеет полномочия рассматривать дело о геноциде. Поэтому мы понимаем, что все эти факты вместе приведут нас к возможному осуждению за преступление геноцида", — сказал он.

По его словам, ни один мировой лидер пока не пошел под суд за геноцид. В то же время, напав на Украину, Путин фактически "санкционировал или знал все, что происходило под командованием его военных".

Генпрокурор отметил, что дело о геноциде сложное, ведь "непросто довести эту систему командования до самого высокого уровня".

Конечно, это непростой способ доказать — эта система командования до ответственности с самого высокого уровня. То, что мы понимаем, что преступление агрессии точно мы знаем, кто за это отвечает... Военные преступления — геноцид, потому что без агрессии не будет других военных преступлений. И потому за преступление агрессии высшее политическое и военное руководство должно быть привлечено к ответственности и наказано ", — сказал Костин.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что диктатора Путина и его сторонников необходимо привлечь к полной ответственности за военные преступления в Украине.

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