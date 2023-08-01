"Она – ангел среди людей": на фронте погибла военнослужащая и сотрудница НАПК Юлия Шевченко

На войне погибла сотрудница Национального агентства по предотвращению коррупции Юлия Шевченко. Девушка была заместительницей командира по морально-психологическому обеспечению, она заботилась о бойцах подразделения.

Трагическое известие сообщил жених Юлии Тарас Сухенюк, также военнослужащий.

"31 июля перестало биться сердечко этой прекрасной девушки, невесты, моей будущей жены. Не стало человека, который своей храбростью, трудолюбием, настойчивостью обошел кого-либо. Она – ангел среди людей, который помогал всем, кто просил и не просил помощи", – написал мужчина.

Также читайте В Донецкой области погиб украинский журналист Максим Шварцман

Тарас вспоминает, как они с Юлией мечтали о большой и дружной семье.

"Она мне всегда говорила "Тарас, мы попугаи-неразлучники, мы всегда будем вместе", я ей всегда отвечал "Так всегда и будет, моя маленькая букашечка". Но, к сожалению, этого не произошло. Я тебя очень сильно люблю, и буду любить всегда…" – написал Тарас.

Юлия Шевченко с женихом Тарасом Сухенюком

В гражданской жизни Юлия была аспиранткой кафедры уголовного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, а с начала 2021 работала в управлении проведения обязательных полных проверок НАПК.

В НАПК вспоминают Юлию как талантливую юристку.

Юлия на работе в НАПК

"Юлия пришла к нам еще студенткой пятого курса, победив в проекте "Антикоррупционный десант" – это уже много говорит о ее характере. С начала 2021 года работала в управлении проведения обязательных полных проверок НАПК. Ее большим желанием было продолжать строить карьеру на антикоррупционном фронте, но так случилось, что демонстрировать свои лучшие навыки пришлось на войне. С первых месяцев полномасштабного вторжения Юлия присоединилась к рядам ВСУ, чтобы защищать нашу страну. Погибла как герой в одной из горячих точек фронта на востоке страны", – говорится в сообщении НАПК в Facebook.

Напомним, в боях за Украину погиб актер Евгений Светличный.

Читайте также: