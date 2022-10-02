"Она куда-то испарилась": в России ищут 1,5 млн комплектов пропавшей военной формы

Никто из военного командования не может ответить, как исчезла такая большая партия экипировки.
На складах пунктов приема личного состава Вооруженных сил РФ куда-то пропали 1,5 млн комплектов военной формы.
Об этом сообщил депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев.
"У нас сегодня проблемы то с формой, то еще с чем-то. Оно все было, оно куда-то испарилось? Это никто нигде никак ничем не может объяснить!", – сетует политик.
Гурулев отметил, что уволенного с должности генерала Дмитрия Булгакова, отвечавшего за этот участок, не стоит переводить на новую работу. По крайней мере, пока тот не объяснит "чудо с исчезновением" военного обмундирования.
Напомним, россиянка в разговоре с мужем-оккупантом рассказала, как в РФ происходит мобилизация. Женщина утверждает, что половина мужчин бежала из Бурятии, а военкомы призывают мужчин, которым по 60-65 лет.
Читайте также:
- На отдельных направлениях оккупанты сами сдаются в плен и оставляют позиции — Генштаб
- На "Бессмертный полк" ходила, но отца 5 детей отдавать не хочет: жительница Бурятии возмутилась из-за мобилизации
- ВСУ полностью зачистили Лиман – Зеленский
- Дания, Германия и Норвегия профинансируют производство для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2