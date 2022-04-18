"Она могла бы истечь кровью": история спасения харьковчанки, которую во время вражеского обстрела прикрыл собой волонтер (видео)

"Она могла бы истечь кровью": история спасения харьковчанки, которую во время вражеского обстрела прикрыл собой волонтер (видео)

Что касается состояния женщины, то с ней все хорошо.

По сети распространяется видео, как волонтер Красного Креста во время обстрела в центре Харькова спасает пострадавшую женщину, прикрывая ее своим телом. Этого Героя зовут Денис Петренко. Он волонтер Общества Красного Креста, член Отряда быстрого реагирования. Когда начались обстрелы, по протоколу парень должен был пойти в укрытие, но он остался во дворе вместе с пострадавшей в результате артобстрелов женщиной.

О том, почему волонтер не пошел в укрытие и как чувствует себя спасенная женщина – он рассказал в программе "Сніданок з 1+1".

Денис рассказал, что он – инструктор первой медицинской помощи и инструктор по минной опасности. Волонтер сам учит других, что при подобных случаях нужно немедленно уходить в укрытие. Но 17 апреля во время вражеских обстрелов парень сам нарушил то, что преподает.

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"На самом деле, пришлось тогда нарушить, потому что было два человека — один позади меня, другой — женщина — возле меня, которая тогда нуждалась в медицинской помощи. У нее было кровотечение, мне пришлось придерживать рану. Если бы я бросил, она могла бы стечь кровью — рассказал Денис с улыбкой. — Хотя спасибо тем людям, которые до нашего приезда наложили турникет человеку. Лежавший мужчина тоже был тяжело травмирован, но там тоже должны были быть люди, поэтому я сам остался с женщиной".

Относительно состояния спасенной женщины, Денис рассказал, что с ней все хорошо, она жива, находится в больнице. Ему это написал человек, который, собственно, и снял видео спасения женщины. Волонтер также поблагодарил харьковских медиков, которые быстро приехали к пострадавшим и оказали помощь.

Также волонтер рассказал, что с начала полномасштабного российского вторжения Общество Красного Креста оказало помощь 850 тыс. человек, в Харькове — ориентировочно 200 тыс. человек.

Напомним, в воскресенье, 17 апреля, российская армия обстреляла центральную часть города Харькова. По данным областной прокуратуры, обстрел произошел около 13:25, российские военнослужащие ударили по Киевскому и Шевченковскому районам города. В результате обстрела по состоянию на вечер 17 апреля погибли пять человек, не менее 15 — ранены.

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