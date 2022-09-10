"Она не может сформулировать адекватные позиции": Зеленский объяснил, почему переговоры с РФ пока невозможны

Президент подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут сдерживать свои обещания.

Пока никакие переговоры с Российской Федерацией по завершению войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии "Украина в защите нашей общей свободы".

"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут сдерживать свои обещания.

"Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал он.

Как заметил президент Украины, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, начавший полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии.

"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить, по крайней мере, о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", — пояснил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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