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"Она похожа на бульдога": военный эксперт рассказал, как армия РФ попала в ловушку на Донбассе

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"Она похожа на бульдога": военный эксперт рассказал, как армия РФ попала в ловушку на Донбассе

Фото/ЗОВА

Российские оккупанты попали в ловушку на Донбассе. Оккупационные войска вышли на штурм непосредственно укрепленных населенных пунктов, которые готовились достаточно долго.

Оккупанты попали в ловушку на Донбассе, когда пошли на штурм укрепленных населенных пунктов.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

"Российские оккупационные войска вышли на штурм непосредственно укрепленных населенных пунктов, которые готовились довольно долго. К примеру, Бахмутский район, Авдеевка, которую они безуспешно пытались штурмовать, Пески, Марьинка. Они пока вынуждены отказаться от наступления на Славянск, потому что там у них сложности из-за серьезных действий украинских войск. Здесь еще нужно понять, что бои ведутся в местности, где трудно использовать какие-то тактические идеи, это зона городских застроек, где бои ведутся от улицы к улице. Они не могут применить массово артиллерию или бронетехнику", – объяснил военный эксперт.

Он также добавил, что оккупанты вынуждены "вгрызаться" в украинскую оборону, тратя колоссальные ресурсы, которые не бесконечны. Как вывод – они столкнулись с нехваткой личного состава.

“Пока относительно вооружения у них все хорошо, железа хватает. Здесь получается так, что они попали в такую стратегическую ловушку, пытаясь выполнить поставленную задачу, они не могут выйти из этой зоны. Это напоминает бульдога, который вцепился в шею и не знает, как теперь отпустить челюсти и поэтому безуспешно пытаются вести боевые действия”, — подчеркнул Сергей Грабский.

Напомним, что на Днепропетровщине оккупанты обстреляли из РСЗО городской совет, дворец культуры и школу.

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