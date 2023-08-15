"Они берут оружие и воюют": Юсов о россиянах, перешедших на сторону Украины

На стороне Украины сегодня воюет "Русский добровольческий корпус", "Легион "Свобода России". Это подразделения, которые в Украине действуют законно. Граждане России активно переходят на сторону ВСУ. И среди них, в том числе военные, которым удалось сбежать из путинской армии и присоединиться к силам сопротивления.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

"Они считают себя патриотами России. Нам это сложно обсуждать, потому что для нас патриот России – это убийца с топором. Но мы понимаем, что есть люди, которые понимают преступность этого режима, преступность рашизма и Путина. Как, наверное, были немцы, которые готовы были бороться с Гитлером. И эти люди не пишут посты в Facebook, эти люди не жалуются на кухне, они берут оружие и воюют за свободу. В том числе свободу Украины, помогая нам изгонять русских захватчиков. Но и за свою свободу и свободу своих детей, за свое будущее. В том числе военнопленные, которые сдались в плен добровольно, имеют возможности присоединиться к другим гражданам Российской Федерации, которые воюют с путинским режимом. И такие прецеденты были неоднократно.", — рассказал представитель ГУР.

Напомним, российский депутат сбежал в Варшаву и объявил о создании движения за независимость Смоленской области (фото).

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