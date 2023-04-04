"Они будут готовы и будут эффективными": в НАТО высказались по поводу контрнаступления ВСУ

Будет ли контрнаступление в этом году, по информации представителя Альянса, пока неизвестно.

В НАТО считают, что контрнаступление Украины будет эффективным. В то же время, терминов не назвали.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель Альянса на условиях анонимности во время встречи с журналистами в штаб-квартире НАТО, передает NV.

По информации источника, союзники обеспечивают подготовку военных и предоставляют необходимое оборудование, боеприпасы для того, чтобы весной произошло наступление со стороны Украины.

"Будет ли контрнаступление в этом году? Украина говорит, что будет. Союзники обеспечивают подготовку военных и предоставляют необходимое оборудование, боеприпасы для того, чтобы весной произошло наступление со стороны Украины. Я не скажу вам, когда это произойдет, равно как и Киев не скажет вам, когда это будет. Но есть признаки того, что они будут готовы и будут эффективны, когда решат начать контрнаступление", — сказал представитель НАТО.

Напомним, что США объявили новые пакеты военной помощи Украине на 2,6 млрд. долларов.

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