"Они будут вынуждены капитулировать": военный эксперт предоставил сценарии деоккупации Крыма

Успешное движение на Мелитопольском и Бердянском направлениях создает привлекательные условия для планирования последующих операций. По словам военного эксперта, существует определенный сценарий для дальнейшего освобождения Крыма.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Если мы превратим Крым в остров, то есть пересечем наземный коридор и дополнительно повредим Крымский мост, чтобы он не мог выполнять свои логистические задачи, это будет очень важно с точки зрения дальнейшей военной операции по деоккупации Крыма", — отметил Самусь.

По его словам, такая ситуация нанесет не только сильный психологический удар по оставшимся там оккупантам.

"Это действительно будет стационарный авианосец, который не будет уже связан с Россией. То есть логистика, ресурсы, люди... Это все можно будет делать только кораблями, плавсредствами, что будет неудобно. Особенно, если у нас будет флот дронов, противокорабельные возможности и др.", — добавил эксперт.

Дальнейший сценарий действий, по мнению Самуся, предполагает уничтожение Черноморского флота.

"Далее нам бы неплохо было иметь ракетные ударные средства с дальностью, которые позволяют бить сразу по Севастопольской бухте и базам Черноморского флота. Мы должны уничтожить Черноморский флот. В результате Крым для оккупантов превратится в остров, который останется без флота, авиации, без других военных важных объектов. Они будут вынуждены капитулировать. Может дойти до того, что они будут подписывать капитуляцию из-за того, что окажутся в безвыходной ситуации", — отметил Самусь.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что освобождение Крыма произойдет благодаря мощному и дальнобойному ракетному и артиллерийскому оружию. По его словам, она может быть у ВСУ до первых месяцев 2023 года.

Накануне военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время освобождения Крым станет сплошной зоной фронта.

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