"Они будут выполнять приказ, поступающий из Кремля": военный эксперт — об угрозе наступления из Беларуси

Сергей Грабский отметил, что усиливается так называемая воздушно-космическая группировка объединенных сил Беларуси и России, которая может представлять угрозу для северных регионов Украины.
В Беларуси продолжаются мероприятия, направленные на повышение боеспособности войск и организацию взаимодействия с российскими военными, которые дислоцируются на территории этого государства. Но о том, что где-то через неделю с белорусского направления кто-то пойдет в атаку на Украину, пока речь не идет.
Об этом сообщил военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский в эфире телеканала FreeДом 1 декабря.
"На территории Беларуси продолжается комплекс мер, цель которого повысить, как они говорят, боеспособность белорусских контингентов, организовать взаимодействие с российскими войсками, которые передислоцированы или будут отправлены на белорусскую территорию. Но ударные группировки пока не развернуты, и об этом речь не идет", — сказал Грабский.
В то же время эксперт отметил, что усиливается так называемая воздушно-космическая группировка объединенных сил Беларуси и России, которая может представлять угрозу для северных регионов Украины.
"До середины апреля мы наблюдали постоянную и целенаправленную деятельность, связанную именно с повышением боеспособности подразделений, которые могут действовать со стороны Беларуси, в частности, развертывается и усиливается так называемая воздушная или, если точнее говорить, воздушно-космическая группировка объединенных сил Беларуси и России, которая может представлять угрозу для наших северных регионов, но речь не идет о том, что где-то через неделю с белорусского направления кто-то пойдет в атаку на Украину", — сказал он.
Грабский считает, что ни о какой самостоятельности в принятии решений высшим военно-политическим руководством Беларуси речь не идет. Они будут выполнять приказ Кремля, хотят того или нет.
"Практически все высшее военно-политическое руководство Беларуси, подчеркиваю, военно-политическое, прошло подготовку в российских академиях, и поэтому речь не идет о том, хотят они, не хотят, готовы, не готовы. Они будут выполнять приказ, который поступит из Кремля. И здесь никаких сомнений не должно быть", — резюмировал он.
Военный эксперт уточнил, что на уровне белорусского общества такая идея как наступление на Украину не одобряется. Но не стоит питать иллюзий.
Напомним, глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что пока не зафиксировано формирование вражеской ударной группировки в приграничных районах Беларуси, однако угроза наступления не исчезла.
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