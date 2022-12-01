"Они будут выполнять приказ, поступающий из Кремля": военный эксперт — об угрозе наступления из Беларуси

Сергей Грабский отметил, что усиливается так называемая воздушно-космическая группировка объединенных сил Беларуси и России, которая может представлять угрозу для северных регионов Украины.

В Беларуси продолжаются мероприятия, направленные на повышение боеспособности войск и организацию взаимодействия с российскими военными, которые дислоцируются на территории этого государства. Но о том, что где-то через неделю с белорусского направления кто-то пойдет в атаку на Украину, пока речь не идет.

Об этом сообщил военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский в эфире телеканала FreeДом 1 декабря.

"На территории Беларуси продолжается комплекс мер, цель которого повысить, как они говорят, боеспособность белорусских контингентов, организовать взаимодействие с российскими войсками, которые передислоцированы или будут отправлены на белорусскую территорию. Но ударные группировки пока не развернуты, и об этом речь не идет", — сказал Грабский.

В то же время эксперт отметил, что усиливается так называемая воздушно-космическая группировка объединенных сил Беларуси и России, которая может представлять угрозу для северных регионов Украины.

"До середины апреля мы наблюдали постоянную и целенаправленную деятельность, связанную именно с повышением боеспособности подразделений, которые могут действовать со стороны Беларуси, в частности, развертывается и усиливается так называемая воздушная или, если точнее говорить, воздушно-космическая группировка объединенных сил Беларуси и России, которая может представлять угрозу для наших северных регионов, но речь не идет о том, что где-то через неделю с белорусского направления кто-то пойдет в атаку на Украину", — сказал он.

Грабский считает, что ни о какой самостоятельности в принятии решений высшим военно-политическим руководством Беларуси речь не идет. Они будут выполнять приказ Кремля, хотят того или нет.

"Практически все высшее военно-политическое руководство Беларуси, подчеркиваю, военно-политическое, прошло подготовку в российских академиях, и поэтому речь не идет о том, хотят они, не хотят, готовы, не готовы. Они будут выполнять приказ, который поступит из Кремля. И здесь никаких сомнений не должно быть", — резюмировал он.

Военный эксперт уточнил, что на уровне белорусского общества такая идея как наступление на Украину не одобряется. Но не стоит питать иллюзий.

"Погонят — будут атаковать они. Никуда не денутся. Здесь даже никаких сомнений, каких-то иллюзий не стоит иметь. А относительно того, дожил ли Путин Лукашенко, не дожил ли, нужно просто принять тот факт, что Беларусь является оккупированной Россией территорией. Поэтому заявления, которые делаются так называемым военно-политическим руководством, делаются в рамках общей стратегии Кремля. И говорить о самостоятельности Лукашенко в принятии решений, о начале или не начале каких-либо военных операций не приходится. То есть время не наступило" Сергей Грабский

Напомним, глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что пока не зафиксировано формирование вражеской ударной группировки в приграничных районах Беларуси, однако угроза наступления не исчезла.

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