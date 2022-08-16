"Они бы нас захватили за три дня": Зеленский объяснил, почему украинцев не предупредили о вторжении России

Если бы власти заранее предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы Украину за три дня. Это посеяло бы хаос в обществе.

Другое дело – когда хаос контролируем и это военное положение.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Washington Post.

Он также сообщил, что с начала масштабной войны Украина начала терять от 5 до 7 млрд дол. на месяц.

"Если бы мы это сообщили (о подготовке России ко вторжению – ред.) – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 млрд долл. в месяц с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня", – выразил убеждение президент.

"Я не говорю, чья это была идея, но в общем наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что когда вторжение РФ произошло, "мы были настолько сильными, насколько могли быть".

"Часть наших людей уехала, но большинство осталось здесь, воевали за свои дома. И как бы цинично это ни звучало, но это люди, которые все остановили", – заметил глава государства.

"Одно дело, когда хаос контролируемый и это военное время – ты управляешь государством по-другому. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступать, защищаться. Вы можете взять под контроль свою инфраструктуру. И совсем другая ситуация, когда у вас нет военной ситуации или чрезвычайного режима, а у вас есть государство, которым руководит огромное количество разных чиновников и институций. А минус 7 млрд долл. в месяц даже без оружия – это уже большая война для нашей страны", – рассказал президент.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович признался, что по состоянию на конец октября 2021 года на 100% знал, что Россия устроит полномасштабное вторжение в Украину.

Если миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить ЗАЭС, это значит, что мир проиграет

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