Они были бы живы, если бы один человек в Москве не привел к этой катастрофе: Зеленский о погибших на войне детях

Они были бы живы, если бы один человек в Москве не привел к этой катастрофе: Зеленский о погибших на войне детях

Президент добавил, что российская армия может перестать убивать детей. Если тот же человек в Москве просто отдаст такой приказ.

В Украине 4 июня чествовали память детей, погибших от российской агрессии. За прошедшие сутки самая страшная цифра – количество убитых детей – не изменилась. 261 ребенок. Именно столько украинских детей лишились жизни по вине России.

Об этом заявил президент России Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 июня.

"Но это официальное число. Чем больше будем узнавать тех, кто был похоронен на оккупированной территории, тем большим, к сожалению, может стать количество имен в этом списке. Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели... Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не причинил этой катастрофы", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что этого уже не исправить. Поскольку эта война уже продолжается. Но в любой момент можно остановить ужасные последствия этой войны.

"Российская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира. Вечная память всем, кто погиб от российского вторжения! Вечная слава каждому и каждой, кто защищает Украину! Слава Украине!", — подытожил президент.

Напомним, в этом же обращении Зеленский сообщил, что Всехсвятский скит в Святогорской лавре сгорел полностью в результате обстрелов российских войск и призвал УПЦ сделать более решительные выводы из такого поступка оккупантов.

Обращение Владимира Зеленского за 4 июня

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