"Они были расстреляны в затылок": президент клуба УПЛ — о военном преступлении, которое произошло у него дома

"Они были расстреляны в затылок": президент клуба УПЛ — о военном преступлении, которое произошло у него дома

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о преступлениях, совершивших российские войска в его доме.

Оккупанты долгое время жили в его доме в Ирпене.

"Они жили там ориентировочно 10 дней. Фактически дома находились в оккупации. Это ужасно. Пожалуй, это не так ужасно, как когда прилетает снаряд, но все равно… Состояние домов очень сложное.

Там остались два охранника. Они были расстреляны в затылок, фактически казнены как пленные. У меня дома произошло военное преступление. Это эмоционально очень сложно...

Было три растяжки. Одна – большой артиллерийский фугасный снаряд, прикрепленный к входной двери. И две гранаты РГД, одна была на генераторе. Когда он начинает работать, то вибрирует, а граната взрывается. Это только на мирных гражданских граждан рассчитано.

Они оставили свою одежду, свое оружие, бронежилеты. Часть верхней одежды исчезла, возможно, они выходили в ней. Самое ценное забрали, но, видимо, выходили на скорую руку, бежали с той территории", – рассказал Надеин в интервью YouTube-канала "Трендец".

Напомним, что директор донецкого "Шахтера" по футболу ответил людям, недовольным отстранением российских спортсменов.

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