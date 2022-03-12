"Они даже не понимают, что такое диабет" — Зеленский о том, как оккупанты не пропускают гумконвой

"Они даже не понимают, что такое диабет" — Зеленский о том, как оккупанты не пропускают гумконвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чеченцы часто не пропускают медикаменты в оккупированные города, в частности, такие важные лекарства, как инсулин.

Об этом он рассказал в ходе общения с представителями иностранных СМИ.

"Сейчас в Мариуполь мы повезли уже в пятый раз за последние дни, пятый большой гумконвой гуманитарной помощи, с пищей, водой, медикаментами.

Люди даже не понимают (об армии оккупантов – ред.) что такое инсулин. Стоят военные люди, с бородами, какие-то чеченцы, которые не пропускают людей. Они даже не понимают, что такое диабет. Как вам сказать, просто привычные вещи. Я не хочу говорить о вещах, связанных просто с людьми, с какой-то этикой, жизнью, детьми, какими памперсами и т.д.

Просто обычные человеческие вещи! И мы очень сдержанно на это реагируем, хотя могли бы реагировать более жестко, но мы должны реагировать так, как оно будет помогать и давать результат.

Поэтому на Мариуполь поехал еще один конвой, уехали представители церквей. Мы с ними соединились, они сказали: "Да, мы поедем". Потому что до этого конвои расстреливали российские войска", — заявил Зеленский.