"Они должны чувствовать": Зеленский предупредил Россию о новых ударах

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наращивать удары по территории России в ответ на ежедневные атаки РФ.

Об этом глава государства заявил в интервью Алле Мазур.

"Лют, эмоции - они справедливы. У нашего народа и у меня. Но за яростью должно что-то идти. Не может быть за яростью снова ярость. Они должны чувствовать", - сказал Зеленский.

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По словам президента, война должна возвращаться на территорию России, поскольку российское общество до сих пор в значительной степени не ощущает ее последствий. Именно поэтому Украина наращивает удары по объектам, обеспечивающим военную машину РФ.

Зеленский отметил, что в 2026 году Украина уже начала "доставать" Россию больнее благодаря развитию собственного оборонно-промышленного комплекса, Сил обороны и производства дальнобойных средств.

"Они каждый день по нам бьют - мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем наращивание будет", - заявил президент.

Он также сообщил об ударе по объекту в Тюменском регионе РФ. По словам Зеленского, расстояние до цели составляло около 2070 км, а маршрут украинских дронов — примерно 2500 км.

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Президент уточнил, что поражение произвели новые украинские дроны Fire Point. По его словам, эти беспилотники уже демонстрируют способность работать на очень больших расстояниях.

"Два дрона Fire Point поразили их цель. Их маршрут был 2,5 тысячи километров. А так они 3 тысячи плюс будут", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина знает расположение российских военных заводов, нефтяных баз, газовых хранилищ и других важных объектов. Для их поражения Киев продолжает развивать инструменты большей дальности.

По словам Зеленского, такие удары являются частью ответа на российскую агрессию и элементом справедливости, которой по РФ в мире пока недостаточно.

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Ранее после атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Москве появились спутниковые снимки, подтверждающие масштабные разрушения и следы пожара. На фото видны поврежденные резервуары, в том числе один из них взрывом буквально сорвало, а также поражены установки первичной переработки нефти и другие участки предприятия. В результате удара ключевые объекты НПЗ получили критические повреждения, что привело к полной остановке производства горючего. Это уже второй удар по этому заводу за короткое время, и он еще раз демонстрирует уязвимость энергетической инфраструктуры РФ даже в столице.

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