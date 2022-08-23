"Они думали, что будут нас безнаказанно убивать": Подоляк предупредил, что количество атак неизвестного происхождения в Крыму будет расти

Это не даст возможности оккупантам спокойно жить на захваченной территории.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире "Радио НВ".

По его словам, "это большой интенсивности война, большой интенсивности война не бывает только в одну сторону" и россияне ошиблись, когда "думали сюда безнаказанно зайти и уничтожать наших людей".

"Я имею в виду, что обратная реакция будет увеличиваться не только на территории Крыма, а по всем оккупированным местам, где сегодня находится российская армия", — сказал Подоляк.

По его мнению, оккупанты не были психологически готовы к тому, что сейчас происходит в Крыму и в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях.

"Они думали, что будут нас безнаказанно убивать, а сами будут сидеть и ждать, когда это все закончится, но только чтобы они не пострадали. Они сейчас понемногу начинают просыпаться и понимать, что российская пропаганда не действует. В Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения, скажем так деликатно, которые испортят не просто конкретный пляжный сезон, а испортят возможность жить на украденной территории, — добавил Подоляк.

Напомним, Россия разными способами пытается сформировать новые подразделения, в частности, обещая ежемесячную финансовую помощь семьям "добровольцев-контрактников ".

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