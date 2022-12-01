"Они двигаются к катастрофе": эксперт назвал стратегическую ловушку для оккупантов

Петр Черник отметил, что окно возможностей, которое было у РФ, уменьшается с каждым днем.

Силы обороны заставляют оккупантов действовать, но какой бы ход они ни сделали, они все равно проиграют. Это стратегическая ловушка, в которой они сейчас находятся.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в комментарии 24 канала.

В шахматах этот феномен, как заметил эксперт, называют цугцванг. Черник добавил, что с военной точки, зрения у оккупантов больше нет ничего. Только оружие массового поражения. Именно поэтому они бьют по объектам критической инфраструктуры, чтобы психологически давить на украинцев.

"Противник не может нанести нам стратегическое военное поражение, и через попытки погрузить украинцев во тьму и холод хочет, чтобы мы вышли на майданы и начали давить на свое правительство с целью переговоров", — сказал он.

Черник считает, что у России еще есть окно возможностей, впрочем, с каждым днем оно закрывается.

"С каждой неделей, с каждым месяцем это окно будет все больше закрываться. И они действительно движутся к катастрофе", — уверен он.

Горячее всего на фронте возле Бахмута. Российские оккупанты пытаются окружить силы обороны Украины, обходя их с юга от города. Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские войска в Бахмуте хотят повторить то же, что было в Северодонецке, и заставить украинские силы покинуть город.

Что происходит на фронте

В Генштабе ВСУ подтверждают, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском, а также Авдеевском направлениях. Украинские войска 30 ноября отбили ряд атак.

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