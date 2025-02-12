Зеленский сделал тревожное заявление о потенциальной оккупации Европы россиянами: "Они этого захотят"

Соотношение русской армии к европейскому боевому компоненту составляет один к трем. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что без Украины Европа будет оккупирована РФ.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian.

"Я хотел бы, чтобы мы были на земле и не летали где-нибудь в воздухе. Были в реалиях", – призвал он.

Россия захватит Европу, если проиграет Украину

Украинская армия сегодня составляет 110 боевых бригад, что достаточно много. Это очень серьезная армия. В РФ – 220. И россияне они будут приближаться к 250 бригадам уже в 2025 году. Да, у врага количественное преимущество в два раза. Европейский боевой компонент (с учетом американских военных), по подсчетам Украины в контакте с НАТО, составляет 82 боевых бригад. Цифра приблизительна, но очень близка к реальности.

"Если ты хочешь наступать, тебе нужно, чтобы твое войско было по меньшей мере один к трем. Тогда будет и результативное наступление, и продвижение вперед", – отмечает украинский лидер.

Без учета Украины в России один к трем по отношению к Европе. И понятно, что происходит.

"То есть без Украины Европа будет оккупирована. Тотально. "Русскими". Если они захотят. А я считаю, что у них нет другого в голове. Они этого захотят", – заключил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о возможности обмена российских территорий на украинские во время переговоров. В Москве с ответом не заставили себя ждать.

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