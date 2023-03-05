"Они год дерутся в эту стену": военный эксперт о контрнаступлении окупантов

Россия сосредоточила все свои усилия в Донецкой и Луганской областях. Страна-агрессорка пытается выйти на административные границы.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, Украина за 8 лет смогла выстраивать такую линию обороны, которую невозможно пройти. Россияне потратили много сил и средств, чтобы ее пробить, но все там же и сгорели.

Полковник запаса ВСУ отмечает, что не стоит даже допускать возможность выхода россиян на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Она была специально сделана для того, чтобы ее нельзя было взять. Вот просто невозможно, ее невозможно пробить, потому что по одной линии – вторая, потом еще одна, есть система возвращения. Именно такую линию сейчас строит Сергей Наев по северу страны вдоль границы с Россией", – сказал Свитан.

Он добавил, что эту линию обороны россияне пытались пробить с гораздо большим количеством сил и средств, но им не удалось этого добиться.

"То стадо, которое сейчас есть в районе Донбасса, этот третий набор в одну и ту же часть просто не сможет ее пробить. Там нет никакого механизма, там все правильно рассчитано и строено", – отметил военный эксперт.

Полковник также считает, что России необходимо готовиться, по меньшей мере, 10 лет, готовить новую технику, обучать людей и только потом начинать штурм.

"Они год бьются в эту стену, и они может еще полтора месяца у нее поразятся, а дальше мы уже начнем двигаться в обратную сторону. За этот месяц – полтора, сколько у них еще осталось, они сожгут остатки своих войск, которые у них еще остались об этой линии, – отметил Роман Свитан.

Напомним, что в Луганской области российские кафиры срочно ставят на военный учет подростков 2006 года рождения. Их планируют бросить на передовую взамен кадровой армии РФ.

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