"Они готовы сжигать православные церкви": Зеленский заявил, что Всехсвятский скит сгорел и призвал УПЦ к выводам

"Они готовы сжигать православные церкви": Зеленский заявил, что Всехсвятский скит сгорел и призвал УПЦ к выводам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Всехсвятский скит в Святогорской лавре сгорел полностью в результате обстрелов российских войск и призвал УПЦ сделать более решительные выводы из такого поступка оккупантов.

За время полномасштабной войны российскими обстрелами уже разрушены или повреждены 113 церквей.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 4 июня.

"В этот день, 101-й день полномасштабной войны, в Донецкой области в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российского артиллерийского обстрела. Уже далеко не первого удара по лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли трое монахов лавры. Богослужения вынуждены проводить в подвале. Грохот артиллерии и "прилеты" российских снарядов – в лавре постоянные", – рассказал Зеленский.

И это одна из трех лавр Украины, подчеркнул он. Это лавра УПЦ, которую в Москве по-прежнему считают связанной с РПЦ. Даже это не останавливает российскую армию.

"Они готовы сжигать все: православные церкви так же, как и что-либо другое в Украине", — заметил президент.

Он проинформировал, что за время полномасштабной войны российскими обстрелами уже разрушены или повреждены 113 церквей. Среди них есть и старинные – пережившие Вторую мировую войну, но которые не устояли во время российской оккупации. Есть и те, которые были построены после 1991 года. Всехсвятский скит Святогорской лавры начали восстанавливать в 2001 году. Как раз 10 июня была бы очередная годовщина начала постройки.

"Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но на самом деле ничего интересного. Они очень предсказуемы. Обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия", – рассказал глава государства.

"Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России агрессии против Украины – все это должно побуждать Украинскую православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому приговору каждого из тех, кто потакает агрессии", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинские дипломаты сделают все, чтобы об этом очередном преступлении оккупантов узнали все в мире.

Президент добавил, что Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие так же, как социальную инфраструктуру, как и жилые дома, как и все, что необходимо для нормальной жизни.

"Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН, как ни в чем не бывало. Устав ООН не предусматривает никаких прав для террористов, а ЮНЕСКО – не место для варваров", – в очередной раз заметил Зеленский.

Напомним, 4 июня в УПЦ МП сообщили о российской атаке на Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

После этого Зеленский призвал исключить Россию из ООН и ЮНЕСКО.

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