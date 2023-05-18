"Они готовят эшелонированную оборону": в ГУР заявили, что оккупанты рассматривают отступление на север Крыма

Российские войска считают "реалистическим сценарием" отступление к определенным рубежам в аннексированном Крыму.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, передает "Крым. Реалии".

"Они готовят эшелонированную оборону. Важно, что это делается на севере Крыма. Это говорит о том, что рашисты как реалистический сценарий рассматривают в том числе отступление к определенным рубежам", – сказал Юсов.

Напомним, президент Украины посетил офис Крымской платформы 18 мая, когда мы чтим память всех жертв депортации крымскотатарского народа. Он встретится с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, представителями Меджлиса и крымскотатарского сообщества.

Накануне начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что большая часть радикально пророссийски настроенного населения с первым мероприятием ВСУ в Крым – первой же выедет из-за паромной переправы на материковую часть РФ.