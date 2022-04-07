"Они хотели уничтожить нашу государственность": Зеленский заявил политикам Кипра о намерениях РФ

Зачем России эта война? Какова цель русских войск? Ответ на эти вопросы достаточно четкий.

Сегодня, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Кипра. Кроме того, что он поблагодарил за поддержку Украины и призвал сделать еще гораздо больше как на уровне Евросоюза, так и на национальном уровне, чтобы остановить эту войну, он еще и ответил на важный вопрос: почему Россия вторглась в нашу страну.

"Мы знаем этот ответ также и из тех документов, которые были захвачены вместе с российскими пленными и найдены в уничтоженных штабах российских войск. Они хотели уничтожить нашу государственность и разорвать нашу страну. Разделить Украину на части. Столько, сколько смогут, хотели оставить себе." А все, что не могут захватить, хотели максимально ослабить, максимально разрушить", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия стремилась создать новое разделение в Европе, отвечающее неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей.

"Они же просто не воспринимают серьезно большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире или как на тех, кого хотят использовать, или как на тех, кого хотят покорить, или как на тех, кого хотят запугать", – отметил президент.

Украину Кремль рассматривает среди тех, кто во второй группе, добавил он.

"Именно поэтому Россия пришла к нам с войной. Но всем остальным государствам стоит задуматься: к какой группе ее причислили? И что на самом деле положено в основу российской политики по отношению к ним? Уверен: ни одно государство мира не найдет среди ответов на этот вопрос двух вещей, только двоих – настоящего уважения и непритворного равноправия", — сообщил Зеленский.

Напомним, Россия планировала резню и террор в Буче: немецкая разведка перехватила разговоры убийц.

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