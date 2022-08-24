"Они хотят перемирия": Арестович назвал несколько причин, почему Россия не атаковала ракетами Киев

Ракетные удары России по Украине 24 августа оказались меньше, чем все себе представляли. Существует ряд причин, почему оккупанты прибегли к такому шагу и почему не атаковали Киев.

В частности, одна из причин – в Киеве расположена достаточно мощная ПВО.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

"Сегодняшние удары по Украине оказались немного больше, чем обычно ежедневно, но меньше, чем все себе представляли, страшно себя пугая этими ужасными ударами. Если вспомнить, мы говорили, что вряд ли будут удары по Киеву", – сказал Арестович.

Он также объяснил, почему Россия не атаковала украинскую столицу.

Также читайте Почему нет анонсированных массированных ударов России по городам Украины: объяснили в разведке

"Во-первых, в Киеве очень много иностранцев. Грохнуть какого-нибудь американского дипломата или немецкого – это не то, что им нужно. Второй момент – здесь действительно очень сильная ПВО. Не потому, что Киев – столица и надо прикрыть столицу, а потому что – самый большой военно-транспортный узел и здесь тоже нужно прикрывать военные объекты", – объяснил советник ОП.

Кроме того, по его словам, Россия стремится к переговорам и перемирию.

"Ну, у них не так много, чем бить. Выпустить еще восемь крылатых ракет, чтобы их гарантированно сбили — ну, это такое себе. Третье — они на самом деле ищут переговоров, ищут примирения. Поэтому любой удар по Киеву или в каком-то другом месте со значительными гражданскими жертвами – это отодвижение переговоров", – рассказал Арестович.

"Кроме того, сегодня заседание Совета Безопасности ООН, на котором президент выступает сейчас, и если бы был удар, то понятно, какую бы повестку они создали", – отметил он.

"В целом, во-первых, они подисчерпали возможности. Они точно не заинтересованы в эскалации сейчас. Они хотят перемирия. Это главное, чего они хотят. А эскалация к перемирию обычно не ведет", — резюмировал советник ОП.

Напомним, несмотря на отсутствие атак по столице, в результате ракетного удара по железнодорожной станции "Чаплино" в Днепропетровской области погибли 15 человек. Еще около 50 человек получили ранения.

Армия дронов над Киевом – украинский флаг из Авдеевки пролетел над столицей

Читайте также: