Они их даже не закапывают: в МВД показали, как российские оккупанты бросают трупы своих военных

Они их даже не закапывают: в МВД показали, как российские оккупанты бросают трупы своих военных

Труппы оккупантов лежат под солнцем на Харьковщине.

Российские оккупанты среди полей бросают гнить трупы своих военных. Это – демонстрирует не человеческое отношение убийц даже к своим согражданам.

Об этом идет речь в сообщении МВД Украины.

В окрестностях Малой Рогани, Ольховки и Харькова валяются трупы оккупантов, которые Россия отказывается забирать. Гвардиец Дмитрий рассказал, что оккупанты своих бросают в ямы.

"Они их даже не закапывают. Люди лежали больше недели на солнце. В Ольховке после зачистки также нашли братские могилы оккупантов", — говорит Дмитрий.

Возле Малой Рогани целая лесополоса заполнена сожженной техникой и труппами россиян.

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