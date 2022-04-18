Они их даже не закапывают: в МВД показали, как российские оккупанты бросают трупы своих военных

Труппы оккупантов лежат под солнцем на Харьковщине.
Российские оккупанты среди полей бросают гнить трупы своих военных. Это – демонстрирует не человеческое отношение убийц даже к своим согражданам.
Об этом идет речь в сообщении МВД Украины.
В окрестностях Малой Рогани, Ольховки и Харькова валяются трупы оккупантов, которые Россия отказывается забирать. Гвардиец Дмитрий рассказал, что оккупанты своих бросают в ямы.
"Они их даже не закапывают. Люди лежали больше недели на солнце. В Ольховке после зачистки также нашли братские могилы оккупантов", — говорит Дмитрий.
Возле Малой Рогани целая лесополоса заполнена сожженной техникой и труппами россиян.
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