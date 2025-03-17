"Они изменили свои приоритеты": Костенко сообщил о ситуации в Курской области

Кремль собирает все силы для того, чтобы вытолкать ВСУ из Курской области.

Россияне подтянули резервы и солдат КНДР для наступления на ВСУ в Курской области, так что ситуация там остается тяжелой.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, для Кремля Курщина – политический вопрос.

"Для них это уже политический вопрос, они бросают все туда, они изменили свои приоритеты. До недавнего времени для них приоритет был восток нашей страны, захватить больше земли, прежде чем пройдет инаугурация", — сказал Костенко.

По его словам, на фоне определенных переговоров по прекращению огня кремлевский глава Владимир Путин применяет все силы для того, чтобы "вытолкнуть" ВСУ из Курской области.

"Это такая политическая операция с их стороны, чтобы закрепить за собой больше возможности торговаться в тех переговорах, которые, возможно, будут. Ситуация сложная, сложности вносит погода, там реально сейчас такое распутство, которое заставляет нас привязываться к логистическим путям, которые противник контролирует", — сказал Костенко.

Он отметил, что украинские военные в Курщине находятся в сложных условиях. Они делают все, чтобы оставить хоть какой-то плацдарм на российской территории как такую буферную зону, чтобы РФ не могла обстреливать Украину.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман оценил информацию об "окружении ВСУ" на Курщине и рассказал, что затеяли РФ и США.

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