"Они изучали наш успех на Киевщине": в ВСУ рассказали, как россияне пытаются прорвать оборону под Бахмутом

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, как россияне пытаются прорвать оборону ВСУ под Бахмутом и как применяют свою новую тактику.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Главная задача, которую они, к сожалению, серьезно выполняют – они несколько обессиливают нашу оборону. Они надеются, что они дойдут до критической точки, когда будет истощена наша оборона и они смогут найти там пробел и прорвать эту борону. Однако мы также усиливаем наблюдательные функции, мы совершенствуем систему огня по таким маневренным группам, и они уже это почувствовали в последние дни", — пояснил он.

По словам Череватого, создание штурмовых групп россиянами – это вынужденный шаг, потому что оккупанты несли колоссальные потери. Под создание штурмовых групп оккупанты изучали тактику украинских военных во время обороны Киевщины.

"Они видели, что их ротное батальонно-тактическое построение, оно не дает им совсем никакого успеха, только уничтожается техника и гибнут люди. В том числе они изучали наш успех во время обороны Киевщины. Мы давно действуем малыми группами, мы применяем различные асимметричные атаки чтобы постоянно держать врага в беспокойстве, чтобы он постоянно ожидал удара, поэтому они где-то переняли нашу практику, поэтому поделили батальоны, сейчас они создали отряды, по численности соразмерные с батальонами, то есть штурмовой отряд разделен на группы и подгруппы. Но главным является то, что им и дальше совершенно не жалко личного состава. 80% всех этих штурмовых подразделений – это бывшие заключенные, их бросают в атаку группа за группой. Они уничтожаются, снова идет новая группа", — пояснил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Ситуация в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 декабря сказал, что россияне превратили Бахмут в выжженные руины. Ситуация на фронте остается очень тяжелой в ключевых направлениях на Донбассе.

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что если российские военные не захватят Бахмут, Авдеевку и Угледар Донецкой области, то у их южной группировки могут возникнуть проблемы с обеспечением.

В Сеть попало видео, как боец ВСУ под шквальным огнем вытаскивает из поля раненого собрата в районе Бахмута.

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