"Они, как гопник": командир из Чечни объяснил, при каких условиях с РФ можно говорить о конце войны

Вести переговоры с Россией нет смысла, ведь она все равно обманет. Но если и договариваться с россиянами, то их нужно поставить на уровень ниже.

Такое мнение выразил воюющий в Украине чеченский командир Муслим Мадиев в интервью "РБК-Украина".

Мадиев убежден, что Россия "дай бог, сейчас распадется".

"Да-да, обязательно. Говорить с ними, вести с ними какой-то разговор невозможно, они обманут. С ними договариваться нельзя. Если договариваться с Россией, их надо поставить на уровень ниже, чтобы они знали, что ты залезешь туда и получишь палкой по голове", – отметил чеченский командир.

Переговоры с РФ

Он прокомментировал периодическое появление мнений на Западе о переговорах с Россией.

"Вы же помните, как Черчилль сказал – договор, заключенный с Россией, не стоит бумажки, на которой он написан. Смотрите, с нами они договаривались, договор не держат. Для них то, что мы с тобой договорились, – без разныци. Они придумают что-то о тебе и зайдут. Мотивацию найдут и никаких проблем. И кто с них спросит. Как гопник — если он знает, что он получит по голове, он не полезет", — подчеркнул Мадиев.

"Замораживание" войны

Он также выразил убеждение, что ни в коем случае не следует соглашаться на "замораживание" конфликта.

"Они соберутся и обратно придут. Если они почувствуют, что могут, то они снова зайдут. Надо создавать серую зону, чтоб от них было 200 километров, и под Москву их загнать", – считает чеченский боец.

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В этом контексте он напомнил, как удалось победить Россию во время Первой чеченской войны. Тогда войска РФ были слабы и решили остановиться. Все их подразделения в одну ночь оказались окруженными в Грозном, и россияне пошли на переговоры. Но потом была Вторая чеченская война, так что "замораживать" войну с РФ нельзя ни в коем случае.

"Их надо добить, до конца довести. Ка*ап только так поймет. Его надо бить, армию готовить надо. Или их нужно размазать по России, чтобы они никогда не могли собраться. Россия, по сути, сейчас себя показывает, какая она есть. Чтобы его (россиянина – ред.) перевоспитать, его надо в концлагерь загнать. Они сегодня одно говорят, завтра другое, и никто не может с них спросить", – высказался Мадиев.

Он также сказал, что не сомневается в победе Украины, и что после этого сможет вернуться в Чечню и освободить ее.

К слову, в конце марта за "замораживание" войны в Украине высказался лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених. На его заявление отреагировала глава МИД Германии Анналена Бербок, которая отметила, что "любой, кто считает возможным замораживание войны против Украины, должен обратиться к истории". А канцлер страны Олаф Шольц заявил, что "мир возможен в любое время", и для этого "Путину просто нужно прекратить свою варварскую кампанию и вывести войска".

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