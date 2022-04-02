"Они крымчан жарили на шашлыки": мэр Рубежного перешел на сторону российских оккупантов

"Они крымчан жарили на шашлыки": мэр Рубежного перешел на сторону российских оккупантов

Восемь лет назад Хортив уже поддерживал оккупантов, но ушел от ответственности.

Мэр Рубежного Северодонецкого района Луганской области Сергей Хортив, известный в прошлом поддержкой сепаратистов, снова переметнулся на сторону российских оккупантов.

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В Сети появилось соответствующее видео, на котором Хортив называет ВСУ "нацистами", якобы устроившими "геноцид местного населения", призывает сложить оружие. Российских оккупантов называет освободителями, пришедшими "спасать детей, женщин и пожилых людей". А виновными в войне мэр-коллаборант считает "Европу с Америкой".

В конце пропагандистского видео мэр "сдает" российским оккупантам местного активиста Рубежного.

"Это наш знаменитый провокатор городской. В 14-м году они крымчан жарили на шашлыки. Вот точно такой же. И я не боюсь теперь это говорить", — говорит Хортив на видео.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что "злость — это когда видишь предателей. Сегодня Вы все видели. Как можно оправдать убийц твоего города и твоих людей?! Каждого предателя ждет судьба предателя. Объяснять не нужно. Они поняли. Злость не пройдет. Измена не простится".

Журналист Денис Казанский, который был одним из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, отметил, что Хортив еще в 2014 году поддерживал боевиков.

"Сергей Хортив, который в 2014 году поддерживал боевиков, но затем ушел от ответственности, снова перешел на сторону оккупантов. Теперь он взывает о "геноциде Донбасса" и "украинском нацизме", хотя до начала войны спокойно работал мэром и ни на какой геноцид не жаловался", – отметил Казанский.

Хортив перестал выходить на связь еще 4 марта, пишет hromadske.ua. Тогда Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко. 31 марта по указу президента в Рубежном была создана военная администрация.

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