"Они лезут, умирают, и так по кругу": закарпатские терроборонцы не дают врагу продвинуться в Донецкой области

Рашисты не прекращают попыток атаковать Донетчину, поэтому область круглосуточно держит в буквальном смысле полукруговую оборону.

Воины вооруженных сил и бойцы подразделений территориальной обороны со всей страны не только удерживают линию фронта, но и вдохновенно минусируют решительную технику и кремлевских солдат, говорится в ТСН.

Пара российских ракет, выпущенных из бомбардировщиков, взорвалась в Бахмуте около полудня, с разницей в 20 секунд. Севернее, где граничат Донетчина с Харьковской областью, прямо на передовой, рашистские баллистические ракеты образуют озера. ""Калибр" прилетел! До этого они авиаударом промахнулись. Ну а "Калибр" с "Орланом" скорректировали", — показывают бойцы.

И все же прямого попадания не получилось. Вражеская ракета прилетела и взорвалась метрах в 25-30 и бетонную конструкцию смяло. Ближе к автодороге Славянск – Изюм, почти круглосуточно, враг ведет артиллерийские обстрелы всей украинской линии обороны.

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В ответ, по вражеским артбатареям, отрабатывают украинские реактивники. Это одна из разновидностей того, что называют – артиллерийскими дуэлями. Звучит, чуть ли не романтично, а на самом деле страшный и адский поединок, от которого вздрагивает земля. Они изменили свою тактику ведения боя: сначала летят самолеты и кроют максимально. Работает арта, сравнивают все с землей. А потом уже работают танки, а потом, в конце, уже, наверное, пехота идет», — рассказывают бойцы.

Военнослужащий батальона ТРО ВСУ "Майкл" за последние, менее десятка лет, он вторично взял в руки оружие. В 14-м был стрелком-радистом на борту украинского боевого вертолета. Ныне – защищает Родину в составе Закарпатского батальона территориальной обороны. «Я здесь, потому что я чувствую, что я здесь нужен! А во вторых — мы все понимаем, что в территориальной обороне 70-ти процентов ребят, которые действительно ни разу не брали оружие в свои руки и я считаю, мой и моих собратьев обязанность научить максимально тому, что мы знаем», — говорит он.

Ту науку, признаются закарпатские терробороновцы, приходится овладевать ускоренными темпами. «Буквально, через две недели прохождения учебы, моя рота выехала выполнять боевое задание под Ахтырку», — говорит военнослужащий ВСУ «Маркиз».

Знания, не скрывают воины, лучше всего усваиваются из-за боевого опыта. Особенно, когда вчерашнему строителю, срочно приходится овладевать, заокеанское оружие. "Андрей" утверждает: американский пулемет MG4, как аргумент — убедить рашистов убираться, подходит идеально. «Когда 250 патронов за 15 секунд вылетает и все поле горит – ну, я думаю, кто там – не очень будет хотеть идти», – говорит он.

Но даже не оружие главное, убеждает "Бах". Еще в середине февраля, нынешний воин Закарпатского тербата, был перспективным кабинетным айтишником и на все имел – собственный взгляд. «Был просто программистом. Добровольцем пошел. Сказали идти в терроборону. Надо немного перепрофилироваться. Если в программировании все логично, то здесь нужно немного – бороться: есть приказ – его нужно выполнять и не нужно думать», – убеждает "Бах".

На выполнение одного из первых приказов, говорят ребята, потратили неделю. «Надеемся, что нормально построили – достаточно надежно здесь», – показывают свое укрытие военные.

Строительством укрытия, лично руководил "Зверь". Он же выступил и в качестве главного проектировщика укрытия. В гражданской жизни мужчина строит красивые деревянные дома, а на передовой он взводный и говорит, что ныне не до красоты, должно быть надежно и когда свистит вражеский артиллерийский снаряд, и когда круги над головой нарезает, вражеская авиация.

Украинская противовоздушная оборона, на Изюмском направлении, сейчас охотится на решетские боевые самолеты с вертолетами круглосуточно. Около полудня, накануне, на границе Донбасса с Харьковщиной, украинские военные переносной "Иглой" сбили очередной решительный К-52. Тот "Аллигатор" стал — 162 русским вертолетом, который уничтожили украинские воины. «Они лезут – умирают, потом снова лезут – потом снова умирают и так по кругу», – говорит военнослужащий батальона ТРО ВСУ “Стус”.

Боевых самолетов россияне потеряли в Украине почти две сотни.

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