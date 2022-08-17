"Они могут посягнуть": оккупанты усиливают оборону Крымского моста

Крымский мост надежно защищается, российские оккупанты усиливают его охрану, чтобы нанесение ему ущерба было фактически невозможным. Все потому, что захватчики боятся – Украина может попытаться ударить по мосту.

В России предполагают, что Украина может пойти на такой шаг "в целях поднятия боевого духа Вооруженных сил".

Об этом заявил российский "сенатор" от оккупированного Крыма Сергей Цеков, пишут российские средства массовой пропаганды.

"В настоящее время вот эти диверсии против военных объектов, гражданских объектов дают им определенный моральный подъем, особенно руководству Украины: вот они такие крутые, такие способные, осуществляют диверсии на территории России, в том числе и в Крыму", – сказал Цеков, конечно, назвав это все блефом.

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"То, что они могут посягнуть на мост, отрицать невозможно, но то, что мы защищаем мост по максимуму, причем отовсюду – из воздуха, из-под воды, с земли, это безусловно. С охраной моста все серьезно, кроме того, охрана моста усиливается. Они могут посягнуть, но до моста не доберутся", – убежден политик.

По его мнению, даже чисто технически нанести мосту какой-то серьезный ущерб не удастся.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является незаконно построенным объектом и основными воротами для обеспечения российской армии в Крыму. Так что такие объекты должны быть уничтожены.

Крыму приготовиться: "Хлопок" не случайен

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