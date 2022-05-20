"Они на пути из ада в ад": последние защитники Мариуполя выходят из "Азовстали"

По данным министерства обороны Великобритании из "Азовстали" эвакуировали 1700 защитников Мариуполя, украинские власти этой информации не комментируют.

В генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры обороняющих "Азовсталь" подразделений получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава, то же подтвердил в видеообращении командир полка "Азов". Командир "Азова" Денис Прокопенко отчитывается о выполнении этапов спецоперации, говорится в ТСН.

"Гражданских удалось эвакуировать. Трудно раненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию подконтрольную Украине", — отмечает он.

Жены пограничника и морпеха из "Азовстали" встречают это известие в Стамбуле. Они умоляют президента Турции стать гарантом сохранения военным жизни. "Сейчас они по пути из ада в ад", — говорит женщина.

И зачитывают полученные от родных письма. "Мы выполнили свою обязанность до конца и выходим с завода непобежденными и с гордо поднятой головой. Сохранение жизни наших собратьев – это приоритет и главная наша задача в сложной ситуации, в которой мы оказались. Уверены в дальнейшей поддержке нашего контингента правительством Украины и всем цивилизованным миром", – говорят защитники.

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"Ну вот и все. Спасибо за приют "Азовсталь" — место моей смерти и моей жизни", — отмечает в соцсети Дмитрий Казацкий на позывной "Орест".

Его прозвали глазами "Азовстали", его фотографии позволяют и украинцам, и всему миру увидеть, как жили наши защитники — в ужасных, бесчеловечных условиях, до последнего не теряя боевого духа, выполняя приказ. "Оставлю вам, пишет Дмитрий, фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку",- пише он.

Полтора года назад Дмитрий поступил в "Острожскую академию" на кафедру политологии. Хотя преподаватель говорит, он давно мечтал быть военным корреспондентом, просто хотел работать более профессионально. Он должен получить диплом, говорят в академии. Потому – должен вернуться.

"Мне написал наш преподаватель Тадеуш Кшостак – это полковник польской армии в отставке. И он сказал такие слова, которые меня разрывают, можно так сказать. О том, что этот случай защиты Мариуполя будет в истории всех учебников по изучению военного сопротивления. Ведь даже все, кто там говорит о Сталинграде, который якобы был окружен, на самом деле он не был полностью окружен, а Мариуполь был действительно полностью окружен. И сколько продержались наши защитники – это просто невероятно и все склоняют перед этим голову", - говорит доцент кафедры "Острожская академия" Виталий Лебедюк.

Еще одно видео, благодаря которому свет увидел Мариуполь изнутри — обнародует агентство Associated Press. На нем запись от парамедика и паралимпийки Тайры, попавшей в плен еще 16 марта и с тех пор о ней ничего не известно. Флешку с видео она отдала иностранным журналистам – последним, которые оставались в Мариуполе за несколько дней до того.

Ее эвакуационное подразделение, Ангелы Тайры, работало не покладая рук. Ее ждали на паралимпиаде, но не дождались. Мучительные кадры с ранеными – взрослыми, детьми. Болезненные истории об обстрелах, документация военных преступлений россиян. И вместе с тем — невероятных при военном времени тепла и человечности.

Из записи свидетельствует, что за несколько напряженных часов она пытается спасти мальчика, родителей которого расстреляли оккупанты. Это – не удается. Но несмотря на это Тайра оказывала медицинскую помощь и военнопленным россиянам, потому что она – прежде всего врач.

"Укройте, потому что его трясет. Ростовская область. Что же ты пришел на нашу землю? Они не будут к нам такими добрыми. Конечно, нет", — слышно на записи.

Россияне до сих пор не признаются, где Тайра. Неизвестно и будут ли соблюдать медицинскую этику в отношении "Азовцев", новые кадры с которыми обнародовали россияне — уже из центра содержания. Что ждет наших героев – обмен, о котором договаривались с россиянами – или суд. Их — каждого, кто выходит из "Азовстали" уже четыре дня документирует "Красный крест", записывая имя, звание и данные ближайшего человека, с которым держать контакт.

Так есть надежда, что они не потеряются в российской лживой системе, как потерялась Тайра. Хотя представители "Красного креста" не сопровождают наших военных к местам их содержания, они утверждают, что согласно мандату должны иметь немедленный доступ ко всем пленникам и разрешение на беседы без свидетелей.

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Пока известно: тяжелораненых вывезли в Новоазовск — к востоку от Мариуполя, на границу с Россией. Фильмировать их немедленно зовут российских пропагандистов, чтобы продемонстрировать, что соблюдают договоренности. Других — доставляют под Донецк в исправительную колонию села Еленовка. Там уже содержат несколько тысяч мариупольчан, не прошедших так называемую фильтрацию. И еще 89 защитников "Азовстали" вывезли в Россию и держат в следственном изоляторе Таганрога. "Относительно погибших героев процесс продолжается. Но надеюсь в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить погибших воинов. Слава Украине", — говорит командир полка.

Напомним, что в интервью украинским журналистам президент Владимир Зеленский впервые рассказал о пилотах, пытавшихся до последнего помогать защитникам Мариуполя. Они знали, что 90% не возвращаются, но продолжали доставлять на "Азовсталь" еду и воду, рискуя жизнью.

"Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, которые знали, что сложно, что долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, еду, воду, унести тела, раненых почти невозможно. Все это происходило… Никто официально не мог комментировать", — сообщил Зеленский.

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