"Они нападут снова": Гайдай рассказал, доверяет ли он мирным переговорам с Россией

"Они нападут снова": Гайдай рассказал, доверяет ли он мирным переговорам с Россией

Гайдай считает, что если РФ не разбить сейчас, то оккупанты могут прийти снова.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что он не доверяет мирным переговорам с Россией и считает, что после них россияне могут снова напасть на Украину.

Об этом Гайдай сказал в интервью "Украинской правде".

"Нам надо понимать, что эти документы, которые они подпишут, это временная бумажка для россиян, чтобы просто оттянуть время. Вспомним слова Дудаева (первый президент Чеченской Республики Ичкерия). Он говорил: "Если Россия садится за стол переговоров, значит, у нее плохо обстоят дела, и нужно время для того, чтобы сделать новые захватнические планы. Это первое. Второе: вспомним Бисмарка, который говорил, что договоренность с Россией не стоит даже бумажки, на которой она была подписана", — сказал Гайдай.

Глава Луганской областной военной администрации отметил, что Россия никогда не соблюдала договоренности во время мирных переговоров.

"Давайте вспомним Иловайск. Мы с ними договаривались, что ребята выйдут нормально, спокойно. А они расстреляли колонны. Это нынешняя война России против Украины. Сколько раз мы просим гуманитарные коридоры – они их обстреливают постоянно. Более того, если мы его полностью не разобьем, будет второе нападение через определенное время, через полтора-два года. Я не знаю, сколько им нужно времени для того, чтобы зализать раны, потому что за два года построить новые танки нельзя, полностью возобновить авиацию нельзя", – сказал Гайдай.

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