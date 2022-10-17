Они нас не одолеют: выжившая в обстрелянном доме киевлянка со слезами рассказала о пережитом

Жительница Киева, чей дом обстреляла Россия иранскими беспилотниками, рассказала о том, как ей удалось выжить.

Об этом сообщает телеканал "Киев".

Женщина рассказала, что она живет на первом этаже. После сигнала воздушной тревоги она услышала два взрыва.

"У нас были собраны все вещи. Мы стояли у выхода. Потом на нас полетел кирпич, дверь. В ванной все полетело и завалило нам частично выход из квартиры, но мы выбрались. У наших дверей была дверь черного входа. Так мы выскочили во двор. Они нас не одолят. Мы будем молиться Богу и он нам поможет. Нам поможет весь мир. Хочу передать этим людям, которые поддерживают этого демона, их ждет то же, что и нас. Слава ВСУ, волонтерам и тем, кто нас поддерживает", — рассказала киевлянка.

Обстрел жилого дома в центре Киева

Российские оккупанты утром, 17 октября, иранскими дронами-камикадзе обстреляли жилой дом в центре Киева. После этого помещение рухнуло. На месте трагедии погибли четыре человека.

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, чтобы из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры. Дом полностью разрушен.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев.

В посольстве США в Украине осудили атаку Киева иранскими беспилотниками и назвали действия Путина позорными.

Воздушные силы 17 октября уничтожили 37 из 43 дронов.

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