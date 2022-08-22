"Они нас радуют": Гуменюк о потерях врага в оккупированном Крыму

Потери врага во временно оккупированном Крыму радуют Вооруженные силы Украины.

Об этом на брифинге 22 августа заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Комментируя серию взрывов на полуострове, она отметила, что ВСУ понимают, какие потери несет враг, но озвучить их пока не могут.

"Мы понимаем эти потери, мы получаем разведданные, но озвучивать их не можем. Можем только сказать, что они нас радуют", — подчеркнула Гуменюк.

Стоит отметить, что август в аннексированном Россией Крыму оказался очень неспокойным. Только в течение последних недель в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошел "хлопок".

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 180-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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