Они не обучены: в Генштабе ВСУ сообщили, сколько РФ удалось мобилизовать россиян

Есть подразделения, приближающиеся к районам на территории России и Беларуси.

Российской Федерации по состоянию на 20 октября удалось дополнительно мобилизовать более 200 тысяч оккупантов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября.

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"По разным данным, враг отмобилизовал уже более 200 тыс. Это то, что он смог сделать сейчас. Действительно, есть подразделения, которые продолжают находиться возле РФ, есть подразделения, которые приближаются к районам возле России и Беларуси, приближенным к нашей границе. Мы отслеживаем эту ситуацию", – рассказал Громов.

Впрочем, как он заметил, подразделения, прибывшие сейчас на пограничную территорию РФ и Беларуси, не обучены. Если подготовка и производилась на полигонах РФ, то в минимальном объеме.

"Мы понимаем, что дальше будут продолжаться в частности меры слаженности этих подразделений, или часть мобилизованных будет распределена для доукомплектования частей РФ, понесших потери", — подытожил Алексей Громов.

Мобилизация в России

21 сентября диктатор РФ Владимир Путин объявил в России "частичную" мобилизацию. Сразу после этого россияне начали бежать от мобилизации за границу. Есть случаи суицидов среди мобилизованных. В Белгородской области произошел религиозный конфликт, из-за которого на полигоне погибли по меньшей мере 12 россиян.

14 октября глава Кремля отчитался уже о 222 тысячах мобилизованных лиц.

Впрочем, в ISW говорят, что в РФ в дальнейшем используют бедных и нацменьшинства для формирования вооруженных сил, защищая состоятельных и этнических россиян. По мнению специалистов, это побуждает россиян к дальнейшей маргинализации сообществ этнических меньшинств.

Как известно, российские мобилизованные военные плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение, которое им должны выдавать во время индивидуальной экипировки. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.

По словам Алексей Громова, главной задачей оккупационных войск в Украине является удержание фронта, чтобы остановить контрнаступление на Херсонском направлении. Выполнить эту задачу враг планирует решить, прежде всего, за счет первой волны частичной мобилизации.

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