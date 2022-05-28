"Они не повторят эту глупость": Арестович заявил, что в Сумской области нет угрозы наступления

"Они не повторят эту глупость": Арестович заявил, что в Сумской области нет угрозы наступления

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович убежден, что сегодняшние удары российской авиации и артиллерии по приграничным населенным пунктам Сумской области не угрожают переходом в наземное наступление.

Арестович объяснил, что на границе постоянно идет "суета".

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 28 мая.

"Российские войска бьют по Сумской области. У нас сегодня самолеты атаковали по объектам инфраструктуры, по нашим частям, и атаковали артиллерией. Как бы там есть постоянная угроза, но надо правильно понимать, что без угрозы перехода в наземное наступление. Они не повторят эту глупость", – сказал советник главы ОП.

"Но авиация и артиллерия близко к границе пытаются бить. Сразу хочу сказать сумчанам, что она не угрожает по земле, никакие российские войска туда в ближайшее время не поедут", – добавил Арестович.

Напомним, 28 мая российские войска из авиации и минометов обстреляли Сумскую область – пограничие и Сумской район.

В результате атак повреждены церковь, детсад и частный дом. Одна женщина получила ранения.

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