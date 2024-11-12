"Оккупанты не смогут отовсюду сгребать людей": эксперт о проблемах россиян с восстановлением потерь

Российская армия бросает на штурмы военных специалистов, которые вообще не должны принимать участие в боевых действиях.

Российская оккупационная армия ведет активные штурмовые действия по нескольким направлениям фронта. Пока ей удается постепенно продвигаться, однако наступление стремительно истощает имеющиеся ресурсы россиян.

Об этом рассказал OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко в интервью "24 каналу".

Несмотря на прогнозы военных экспертов и командования Сил обороны Украины, что россияне уже должны исчерпать ресурсы для восстановления потерь живой силы на поле боя, оккупационной армии до сих пор удается находить резервы для пополнения личного состава. По словам Кононученко, армия российских захватчиков действительно истощена, поэтому Кремль начал использовать новую тактику для пополнения своих штурмовых подразделений.

"Страна-агрессор собирает силы и новые группировки всеми возможными путями. Даже из тех родов войск, которые вообще не должны участвовать в штурмах", – отметил аналитик.

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По его словам, несколько недель назад россияне распространили информацию, что формируют штурмовые подразделения для наступления в Донецкой области. Укомплектуют эти "мясные" подразделения специалистами из ракетных войск стратегического назначения – теми, кто управляет ядерным оружием. Кроме того, чтобы не ослаблять свои группировки на территории Украины, Россия привлекла военных из Северной Кореи для участия в боевых действиях на Курщине.

Эксперт отметил, что россияне всеми силами пытаются продвинуться на нескольких направлениях, где сейчас ведут наступательные действия. Поэтому они подтягивают все доступные ресурсы, чтобы не сбавлять темп наступления.

"Оккупанты не смогут долго находить резервные части и буквально отовсюду сгребать людей. Рано или поздно этот ресурс закончится. По всей вероятности, так они будут делать до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа", — добавил Виталий Кононученко.

Напомним, DeepState оценил угрозу наступления РФ на Запорожье. По мнению аналитиков канала, "наступление на Запорожье" ошибочно связывают с активностью оккупантов на границе Донецкой и Запорожской областей, в том числе "из-за плохих знаний географии".

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