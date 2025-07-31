Максим Жорин

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Несмотря на отдельные тактические достижения, российская армия не смогла воплотить все свои планы во время летней наступательной кампании.

Об этом в эфире «24 Канала» заявил подполковник Максим Жорин из Третьего армейского корпуса.

По его словам, ситуация на фронте остается напряженной, а самые большие угрозы могут еще ждать впереди.

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«Нужно при этом трезво смотреть, что определенные успехи у них уже были. И самое главное — надо понимать, что они не собираются останавливаться», — подчеркнул Жорин.

Он отметил, что нынешнее уменьшение темпов наступления не следует воспринимать как окончательное завершение активной фазы операций. По данным украинских военных, россияне понесли серьезные потери в технике и личном составе. Они вынуждены перейти к фазе перегруппировки и пополнения.

«Это связано с большими потерями, которые они понесли. Однако это до сих пор остаются россияне, особо не считающие свои потери», — предостерег военный.

Отдельное внимание Жорин обратил на возможное вовлечение в боевые действия северокорейских военных. По его словам, Москва активно надеется на подкрепление со стороны КНДР, чтобы компенсировать нехватку ресурсов.

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«Они сейчас находятся в состоянии пополнения своих сил. И планируют дальше продвигаться. Будет ли это конец августа или сентябрь — даже они сами еще этого не знают», — добавил офицер.

Жорин также подчеркнул, что ближайшие недели могут стать критическими по многим направлениям. Украинское командование продолжает отслеживать враждебную активность и готовится к потенциальной эскалации. В частности, подразделения ВСУ проводят укрепление оборонных рубежей и перегруппировку в стратегических точках.

Напомним, российский государственный пропагандистский ресурс «РИА Новости» открыто призвал к геноциду украинцев . В РосСМИ опубликовали 30 июля статью по авторству Кирилла Стрельникова под названием «Другого варианта нет: живым в Украине не должен остаться никто», содержащий призывы к убийствам жителей Украины.